Esta será el rival de Novak Djokovic en los cuartos de final en Australia

El estadounidense Taylor Fritz (12) acabó con el griego Stefanos Tsitsipas (7) y se enfrentará con el serbio Novak Djokovic (2) en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Fue la primera vez que el tenista norteamericano superó a un jugador top-10 en una competición Grand Slam.

"Confié en mis tiros y he sacado bien durante todo el partido. Al final cuando lo necesité, subí una marcha y jugué mi mejor tenis para finalizarlo", dijo Fritz, que acabó el choque con 50 ganadores y 19 errores no forzados.

El estadounidense ha logrado acceder a los cuartos de final en tres de los cuatro grandes: Wimbledon 2022, Abierto de Estados Unidos 2023 y Abierto de Australia 2024.

Se acercó al tenista heleno en un cara a cara desfavorable por 2-3 y le superó en la clasificación ATP, tras arrebatarle la novena posición.