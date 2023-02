¡Está lista!: Selección Bolívar de ciclismo, a pedalear con todo en Bucaramanga

La delegación, cuerpo técnico y directiva recibieron la bandera de Bolívar de parte de Ariel Zambrano, gerente de Iderbol, quien aprovechó para ratificar el apoyo al ciento por ciento de parte de la Gobernación de Bolívar con miras a los Juegos Nacionales.

El Nacional Clasificatorio de Ciclismo irá desde el 2 al 5 de Febrero en la Ciudad de los Parques.

Bolívar participará en la categoría Élite y sub 23 y estará corriendo en las pruebas de Ruta y CRI (Contrarreloj Individual).

La máxima figura bolivarense, es el pedalista José Serpa, quien logró tres medallas de oro, en los Juegos Nacionales del 2019, en las modalidades de pista prueba Scratch, pista prueba de puntos y fondo en ruta.

“Este año se ha visto más ese respaldo, los muchachos vienen muy motivados, es la primera carrera del año y la daremos todas, gracias a Dios, mis compañeros y yo estamos clasificados a los Juegos Nacionales” Indicó José Serpa, ciclista de Bolívar.

Sthepany Hurtado, quien fue una destacada patinadora y ahora incursiona en el ciclismo de alto rendimiento, dijo que: “Estoy contenta, lo que he ganado en el ciclismo ha sido por la base de trabajo acumulado que tuve en el patinaje. El ciclismo me encanta y me hace feliz saber que puedo representar una vez más a mi departamento en otro deporte. Iremos a buscar la clasificación en ruta y la idea es dejar el nombre del departamento en lo más alto”.

Ariel Zambrano, gerente de Iderbol, agregó que: “Es muy complaciente compartir con los deportistas de ciclismo de Bolívar, que estarán participando en el Nacional de Rutas, gracias al apoyo de la Gobernación e Iderbol. De esta manera ratificamos el compromiso que tenemos desde el Instituto para seguir refrendando ese cuarto lugar en los próximos Juegos Nacionales del 2023;”.