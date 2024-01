Esta es la nómina de Junior para afrontar Liga colombiana y Copa Libertadores

También están los volantes: Didier Moreno, Hómer Martínez, Jhon Vélez, Léider Berrío, Ómar Albornoz, Vladimir Hernández, Déiber Caicedo, José Enamorado y Luis ‘Cariaco’ González. Al igual que los atacantes: Carlos Bacca y Andrés Steven Rodríguez. Siga leyendo: Presidente Petro convocará el 26 de enero Comité Organizador de Panamericanos

“Habíamos tenido 9 títulos antes, pero yo creo que este produjo algo muy especial en la gente y nos contagiamos. Yo me contagié mucho y por hemos hecho desde la junta directiva un esfuerzo grande por entrar a este campeonato con toda la seguridad, no tener la angustias del año pasado y por eso a Bacca le trajimos a Marco (Pérez), a Yimmi (Chará)... todo con el propósito de que hagamos una presentación maravillosa, que la gente esté contenta y que nos acompañe, porque es fundamental, porque nosotros hacemos el esfuerzo económico, pero si la gente no nos acompaña, es un caso que puede ser por corto tiempo, porque las finanzas se imponen”, dijo Fuad Char, el máximo accionista del equipo rojiblanco.