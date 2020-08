“Espero que Dios me siga sorprendiendo”: Dónovan Solano

“Gracias a Dios esta temporada ha sido especial, estoy sorprendido. Todo esto se debe a mi buena relación con el Señor, Él me ayuda en el terreno de juego”, dijo expresó Dónovan en diálogo con el periodista Eugenio Baena.

El nacido en Barranquilla completó ayer lunes nueve partidos consecutivos conectando de hit, desempeño que lo ponen como el segundo mejor bateador en las Mayores con un promedio de bateo de .457, además es el líder de carreras impulsadas en la Liga Nacional con 13.

“Me siento cómodo en el plato para batear. Dios me ha mostrado qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Espero que Dios me siga sorprendiendo”, agregó el pelotero de los Gigantes.

San Francisco juega hoy su segundo partido de la serie ante los Rockies de Colorado (7: 40 de la noche).