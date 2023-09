España golea en un día para la historia de Lamine Yamal

La selección española vapuleó a Georgia en Tiflis (1-7), con el primer triplete como internacional de Álvaro Morata, un tanto en propia puerta de Kverkvelia, más tantos de Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal, que con 16 años y 57 días se convirtió en el debutante y el goleador más joven en la historia de la Roja. España corrigió su traspié de Escocia y firmó su segundo triunfo en la fase de clasificación a la Eurocopa 2024 con una exhibición goleadora. El 0-4 al descanso sentenció un duelo en el que la mala noticia fue la lesión doble de Dani Olmo y Marco Asensio. Provocó el estreno de Lamine Yamal, que firmó un récord doble, el más precoz en debutar con la absoluta española y en marcar, autor del séptimo tanto; que cerró la goleada. Lea aquí: ¡Cambió de opinión! Neymar estuvo a punto de dejar la Selección de Brasil “Estoy viviendo un sueño ahora mismo, estoy muy feliz y doy las gracias a los compañeros y al seleccionador por darme la confianza que me han dado, y a todos los que me han ayudado en mi camino”, dijo en Teledeporte.

Yamal, nacido en Mataró pero que podía jugar con Marruecos por su familia y optó por la selección española, mostró seguridad en su decisión. “Se ha visto que estoy muy satosfecho con la decisión y muy feliz. Va a ser un camino muy largo junto a España y ojalá que ganemos muchas cosas juntos”, deseó.

Tbilisi (Georgia), 08/09/2023.- Alex Baena (L) and Lamine Yamal of Spain celebrate after scoring during the UEFA Euro 2024 qualifying Group A soccer match between Georgia and Spain, in