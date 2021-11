El domingo 31 de octubre, ‘Día de los Niños, la Escuela de Béisbol Jimmy Díaz, realizó una actividad recreo-deportiva con los peloteritos de las categorías tetero, preparatoria y preinfantil en la cancha de béisbol del barrio Canapote.

Los peloteritos se divirtieron mostrando sus habilidades ante el grupo de padres de familia que los acompañó durante la jornada dominical.

El director de la escuela, el entrenador Jimmy Díaz, indicó que “estos niños vienen de participar en un festival de categorías menores que se llevó a cabo en Montería la semana pasada y hoy quisimos que mostraran las medallas que se ganaron allá en el Día de los Niños”.

El dirigente y entrenador explicó que “el club nuestro ya tiene más de un año trabajando y vamos poco a poco consolidando nuestra filosofía en el béisbol a todos los niños de esta comunidad”.

Agregó que “el viernes 5 de noviembre (mañana) estaremos viajando a San Antero (Córdoba) para asistir a un cuadrangular que organiza el señor Dennis Chica”.

Díaz mostró su preocupación por la situación actual que vive la Liga de Béisbol de Bolívar y que ha traído mucho perjuicio a todos, en especial a los niños.

“En el béisbol no debe haber política sino que esto es una familia, todos debemos estar unidos, no deben hacer opositores. Los principales perjudicados han sido los niños. Bolívar no puede participar en los torneos nacionales porque la asamblea fue impugnada”, afirmó Díaz.