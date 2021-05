Un nuevo decreto de la Alcaldía de Cartagena, que irá hasta el próximo 10 de mayo, por la pandemia del COVID-19, prácticamente no modificó mucho las medidas que se tomaron la semana anterior tras un primer decreto del Distrito.

De lunes a viernes, la restricción de movilidad seguirá siendo de 8 p.m. a 5 a.m., pero sábados y domingos ahora será de 2 p.m. a 5 a.m., no desde el mediodía como decía la medida anterior.

El nuevo pico de pandemia, que azota a Cartagena, obligó a restringir las horas de entrenamiento de nuestros deportistas una semana más.

Así las cosas, el Ider confirmó que los escenarios deportivos del Distrito estarán abiertos para las prácticas de deportistas autorizados, entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, de lunes a viernes.

Los fines de semana se podrán utilizar entre las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m. En este sentido se autoriza la práctica una hora más, pues el fin de semana anterior solo podían ser utilizados hasta las 10 de la mañana.

Tras la aparición de la pandemia en 2020 se disminuyó la práctica del deporte en un gran porcentaje y prácticamente en el deporte de alto rendimiento no hubo competencias.

En 2021, los deportista de Cartagena, que hacen parte de las diferentes ligas, volvieron a la acción, pero el nuevo incremento del COVID-19 en la ciudad obligó a replantear los horarios de entrenamientos. Se espera que las cosas mejoren.