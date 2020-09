“Esta es una final diferente porque se ha hecho un año diferente. Estamos en una situación que no es normal. Hemos llegado a una final, en donde va a ser el primer partido nuestro después de casi seis meses. Obviamente se vuelve algo diferente, pero es una final y toda final nos encanta jugarla y la tenemos que ganar”. Así se expresó el portero de Junior, Sebastián Viera, al referirse a la final por la Súperliga frente al América de Cali.

“Vamos con la mentalidad de que es una final y no pensando en que es nuestro primer partido después de seis meses, de que son dos partidos en muy poquitos días y de que tenemos que estar muy bien. Esperemos que mañana y el viernes todo esté a favor nuestro y nos podamos quedar con el título”, aseguró el uruguayo.

Sebastián Viera anotó que “estamos muy pendientes de lo que será este partido. Hoy hicimos una muy buena práctica, afinando los detalles para el cotejo. Estamos preocupados por el trabajo que debe hacer cada uno de nosotros, esperemos que los árbitros tengan una muy buena noche, al igual que nosotros”.

Al referirse a los seguidores del conjunto rojiblanco, manifestó que “estamos igual de ilusionados que todos los hinchas. Los hinchas hace mucho tiempo que no ven fútbol, no ven a su equipo, no nos ven a nosotros, que somos muchas veces la alegría de la casa y más cómo se vive el fútbol aquí en la Costa, lo que significa Junior para todos los barranquilleros y solo esperamos darle una alegría a toda esa gente que está pendiente de nosotros”.

En cuanto a la preparación que hizo él y sus compañeros durante el confinamiento sostuvo que “entrenarnos ha sido un poco complicado porque nosotros lo que mostramos en la cancha es en función al equipo. Estuvimos entrenando mucho tiempo de forma individual, nos pusimos bien físicamente, pero el colectivo es lo más importante; recién hace que estamos entrenando. Yo creo que llegamos en una buena forma, estamos convencidos de lo que vamos a hacer mañana y que las cosas nos van a salir bien”.

“Siempre es importante jugar. Vamos a volver a una final. Tenemos en muy poquitos días partidos muy importantes: dos finales y el reinicio de la Copa Libertadores, en el cual nos vamos a jugar tres puntos importantes para nuestras aspiraciones”, terminó diciendo el guardameta tiburón.