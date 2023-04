¡Es un buen examen!: Real Cartagena visita al líder Llaneros

El equipo de Martín Cardetti viene de vencer en casa 2-0 a Cortuluá, con un jugador menos en la cancha y una gran demostración de pundonor y entrega.

La afición volvió a ser feliz en el Jaime Morón, en donde le estaba costando ganar al Real en los últimos compromisos.

El equipo auriverde volvió a mostrar buen fútbol por pasajes, aumentó el nivel de algunos de sus jugadores y dejó hasta la última gota de sudor.

Llaneros, el líder con 28 puntos, es una gran examen para Real. Ganarle sería buenísimo.

Volver a la A es la gran meta que anhelan los hinchas del fútbol en Cartagena.

Tras 12 años consecutivos en la Primera B, la hinchada no resiste otra decepción, por lo que avanzar a la siguiente ronda no sirve de nada si no se gana el título que garantice el cupo de regreso al fútbol grande de Colombia.

Crece la expectativa por lo que puedan hacer los dirigidos por Martín Cardetti.