Nos habíamos preparado para estar en el primer lugar, pero bueno, hubo circunstancias que no fueron favorables y ya llegará mi momento de desquite”.

Érica María Castaño Salazar.

“Nunca me sentí pobrecita”, afirmó en una anterior entrevista a Efe al recordar la noche en que dejó de caminar.

“Volví tiempo después a la Universidad en silla de ruedas, mis compañeros se emocionaron hasta las lágrimas al verme pero yo les decía: No me lloren que no estoy muerta”.

Pero Castaño, quien también perdió a su padre en otro incidente violento, prefiere hablar más de sus metas y de su pasión por el deporte que de las dificultades que le ha deparado la vida, y aspira a “ser ejemplo y motivación” para otras personas y a enviar un mensaje “a la gente que lo tiene todo pero a veces no lo valora”.