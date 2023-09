Entrevista: así fue que Edwin Cardona superó la depresión

Además, Cardona no descarta la posibilidad de representar a la Selección Colombia en el futuro. “El llamado se dará en su momento. Sé que Dios me dará la oportunidad de estar otra vez en la Selección Colombia”, afirmó.

Cardona reveló que su pequeño hijo de 9 años fue su mayor apoyo durante esos tiempos complicados. Su hijo, según Cardona, le ayudó a superar momentos de “depresión” y afrontar la soledad que experimentó en Argentina. “Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal”, confesó el jugador, destacando la importancia del apoyo de su familia.

El fútbol colombiano celebra el regreso de uno de sus hijos pródigos, Edwin Cardona, quien a sus 30 años ha vuelto al país para unirse al América de Cali. Su retorno, en el año 2023, ha sido aclamado por los aficionados, y el mediocampista no ha dejado de impresionar desde su llegada.

A pesar de no haber alcanzado sus expectativas en Racing, Cardona se mostró agradecido con el club y sus seguidores, considerando la experiencia como un valioso aprendizaje. “Estoy agradecido con la gente de Racing, con el staff. Tengo amigos, pero no quiero hablar más allá. Fue algo que me dejó una experiencia linda, pero lo asimilo como un aprendizaje”, comentó.