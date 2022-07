Entrenadores hablan sobre el poco apoyo que recibe el fútbol femenino

La noticia de la no realización de la Liga Femenina en Colombia, para este segundo semestre, dejó a varios personajes del fútbol femenino con un sabor amargo, entre esos, a los diferentes técnicos de la ciudad que se dedican a esta disciplina deportiva, los que han venido trabajando “con las uñas” durante este último tiempo. Lea aquí: Brasil supera a Paraguay y será el rival de Colombia en la final

Para la Dimayor y para las clubes poco le importa el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en todo el territorio nacional y decidieron decirle “no” a la Liga. Colombia hoy es finalista de la Copa América Femenina y logró su clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos, además en las categorías menores también se logró el tiquete a las citas mundialistas, desempeño que genera admiración y, a la vez, estas chicas son merecedoras de un campeonato digno.

Ante esta situación de no tener Liga, conversamos con entrenadores del ámbito local y esto nos dijeron:

Carlos Javier Alcázar, entrenador

“Al no haber campeonato femenino, cerraron la puerta en la cara, no solo para el fútbol femenino profesional, también para el aficionado, para aquellas niñas que quieren llegar lejos con el deporte. Es triste el panorama, la idea es que se haga un torneo digno que sirva para que las futbolistas mejoren su calidad de vida”

Sandra Narváez, entrenadora

“Considero que es necesario que los entes deportivos apoyen de manera igualitaria la Liga Femenina, puesto que, a pesar del poco apoyo y reconocimiento que se les brinda en la actualidad a nivel nacional, está dando la cara por el país de manera significativa. En menos de cinco años se han logrado un récord histórico que es clasificar a tres Mundiales de manera consecutiva en tres categorías diferentes”.

Jorge Figueroa Salas, entrenador

“Al no haber Liga, me parece un retroceso. Es un desacierto total de la Dimayor y de los clubes no realizar la Liga II en Colombia. La Selección tiene un gran compromiso en el 2023 que es el Mundial y ante la inactividad, la chicas no tendrán un ritmo de competencia”.