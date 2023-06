Enseñar, el don especial de Franklin Villegas

La historia de vida de Villegas desde su llegada a Cartagena se asemeja a la famosa frase de la canción ‘Pedro Navaja’ de Rubén Blades: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Lea aquí: ¿Castigo o descanso? Los que no convocó Nacional para Libertadores

¿Por qué emigró a Colombia?

Villegas recorría distintos barrios, pero había días en los que no vendía nada, lo que lo desmotivaba. A vces lloraba. A pesar de los momentos difíciles, siempre mantuvo la esperanza de que las cosas podían cambiar.

“La situación se puso muy difícil y fue por eso que tuve que venirme para Cartagena, ya que el papá de mi esposa estaba acá”, agregó. Sin embargo, las cosas no mejoraron al llegar. Su suegro le sugirió vender productos como yuca, ñame y plátanos en una carretilla para sobrevivir.

“Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y ese esfuerzo de trabajo no se veía reflejado a nivel económico. El dinero no alcanzaba y no queda ni para salir a pasear con mis hijos”, indicó.

El dinero no era suficiente ni siquiera para comprar un boli para sus hijos. Ante esta difícil situación, decidió emigrar a Cartagena en marzo de 2020, justo antes de que comenzara la pandemia del COVID-19.

Después de graduarse como licenciado en educación física, Villegas comenzó a trabajar como instructor en la Academia de Natación Teo Capriles en Caracas, así como en la Asociación Civil Don Bosco y en el club del mismo nombre. A pesar de su dedicación y esfuerzo, el trabajo no se veía reflejado en su situación económica.

Todo cambió

La suerte de Villegas dio un giro inesperado cuando su suegro conoció a un padre de familia llamado Fernando, cuya hija practica natación en el Complejo Acuático con el Club Cachalote. Durante una conversación, el suegro de Villegas mencionó que su yerno era instructor de natación y necesitaba ejercer su profesión para mantener a su familia.

Fernando, impresionado por la situación, decidió ayudar a este migrante venezolano y le entregó una tarjeta para que se pusiera en contacto con el profesor Eugenio Montiel, director del Club Cachalote, para explorar la posibilidad de trabajar allí.

Se puso en contacto con el profesor Montiel y después de estar a prueba, Franklin Villegas demostró que es un gran profesor en esta disciplina. Se ganó el trabajo a pulso.

“Estoy muy agradecido con el profesor Eugenio Montiel. No sé cómo pagarle la oportunidad que me brindó para desarrollar mis conocimientos y ponerlos al servicio del Club Cachalote”, expresa con gratitud.

“Me encanta lo que hago. A mi me enseñaron bien en Venezuela, tuve buenos profesores de natación. Lo que hago lo hago de corazón, con pasión. Me encanta enseñar, me fascina. Amo lo que hago”, dice con un brillo en sus ojos.

“Hay mucho talento que hay que explotar en Cartagena. Me siento mejor enseñando a los niños y niñas desde la base. Si no hay una buena base no hay nada. Quiero que, en un futuro, Cartagena gane muchas medallas y que seamos una potencia. Si alguna vez llegan esos niños y niñas a una Olimpíada, sentiría mucho orgullo y diría ese deportista lo entrené yo”, precisa.