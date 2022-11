En vivo: Portugal vs. Uruguay, partidazo

La entonces monarca de Europa liderada por Cristiano había llegado a Rusia como fuerte candidata a levantar el máximo trofeo por primera vez, pero un doblete de Cavani sentenció la victoria para la selección sudamericana por 2-1, mandándoles a casa.

Portugal y Uruguay se vuelven a topar el lunes en otro duelo de alto voltaje en Qatar que enfrentará nuevamente a Cristiano y Suárez, los goleadores históricos en sus respectivas selecciones. También estará Cavani, el verdugo de los europeos en 2018, pero que podría salir como recambio.

Pese a que habrá en cancha varios sobrevivientes de aquel partido, el técnico uruguayo Diego Alonso y el volante Rodrigo Betancur vislumbran un duelo diferente.

“Todos los partidos son historias distintas, por más que te enfrentes en la misma competencia por segunda a vez. No creo sea igual”, opinó Alonso. “Ellos tienen un muy buen equipo, además de las individuales, con un entrenador contrastado, que hace mucho tiempo están juntos. Eso los hace muy peligrosos. Pero nosotros tenemos nuestros argumentos, nuestras armas que también nos hacen peligrosos”. Lea aquí: Previa: Portugal vs. Uruguay, Cristiano Ronaldo vs. Luis Suarez

Betancur, sobreviviente del duelo en Rusia, coincidió: “Va a cambiar, fueron cuatro años, el fútbol ha evolucionado muchísimo, ahora se juega con intensidad más alta”.

Portugal llega como líder del Grupo H con tres puntos gracias a su victoria en el estreno sobre Ghana por 3-2. Uruguay y Corea del Sur le siguen con uno tras empatar sin goles el jueves. Un triunfo dejaría a los portugueses casi a las puertas de la clasificación a los octavos, mientras que ese resultado complicaría seriamente el panorama de la Celeste.

“Sabemos es un partido importantísimo y eso vamos a hacer. Espero no quedar en ninguna historia negra de Uruguay”, señaló el volante uruguayo del Tottenham inglés.

Cristiano ya hizo historia ante Ghana. Al abrir el marcador con un penal, se convirtió en el primer hombre que anota en cinco mundiales. Pero su gran objetivo es alzar la Copa, el único trofeo que falta en las vitrinas del atacante de 37 años.

Sumó esa importante anotación días después de que rescindió su contrato con el Manchester United tras dar una explosiva entrevista.