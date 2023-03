En vivo: Manchester City vs RB Leipzig por Champions League

En ningún escenario el Manchester City se ve fuera de esta eliminatoria. No es por exceso de confianza, es porque clama al cielo la necesidad de los ‘Sky Blues’ ya no de hacer un buen papel en Europa, sino de ganar el título. Ese contexto le resta presión a un RB Leipzig, que tratará de sorprender a su rival a domicilio. Le puede interesar: Oficial: Arturo Reyes no sigue como técnico de Junior de Barranquilla

Tras no fallar a la cita con la ‘Champions’ desde 2012, el bagaje del City es de una final y dos semifinales en este período, lejos del dominio que han mostrado en Inglaterra, con más de una decena de trofeos que acreditan sus superioridad en el terreno doméstico.

Esta campaña, con la ventaja de cinco puntos que le tiene el Arsenal en la Premier League, la Copa de la Liga perdida y aún vivos en la FA Cup, el City sigue mirando, si acaso más que nunca, a una Liga de Campeones que desea, que por la calidad y coste de su plantilla se le pide casi como obligación. Y ante el Leipzig en casa se la juega. No en vano, este fin de semana se dio descanso a titulares como Kevin de Bruyne y Kyle Walker. Le puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol: Las 5 razones por las que perdió Colombia

La victoria por 0-1 contra el Crystal Palace dejó un sabor de alivio en el City, después de una de sus actuaciones más monótonas, solo rota por un gol de penalti de Erling Haaland, que suma 28 tantos en esta Premier League, misma cifra que el noruego lleva en sus participaciones en ‘Champions’.