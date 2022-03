Se acorta el tiempo para lograr meterse otra vez en zona de clasificación. Serán 90 minutos de infarto, actuando en casa, en donde no se puede dejar escapar ni un solo punto. Hay que ganarle a Bolivia sí o sí.

Reinaldo Rueda, técnico de Colombia, tiene la firme intención de llevar a la Tricolor a la cita orbital y la tarea, a decir verdad, no resultará fácil.

Hay calidad

Caso James

No gustó mucho el hecho que James no jugara la pasada jornada con el Al Rayyan y solo hasta el lunes llegara a la concentración, tal como lo comenzó a hacer el resto del grupo que sí tuvo acción el fin de semana. Eso no habla bien de uno de nuestros referentes a pocas horas de jugar un partido tan importante como este.

Pero el resto del grupo sí ha mostrado profesionalismo y espera llegar de la mejor manera a encarar el juego en casa ante Bolivia para después, el 29 de marzo, jugarse la clasificación ante la Venezuela, de José Pékerman, en calidad de visitante.