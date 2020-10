La vida es de retos, hay que trabajar al máximo y no bajar los brazos hasta alcanzar las metas. Ese es el camino. Lorenzo Orellano se abre paso en el segundo equipo del Leganés (Segunda División) con el sueño de jugar en el plantel de arriba y poner su grano de arena para regresar lo más pronto posible a la Primera División de la Liga Española. Este cartagenero debutó a los 16 años con Uniautónoma un 29 de marzo de 2015, en un momento histórico para el balompié nacional, pues era la primera vez que un futbolista competía con una discapacidad física. Nació sin su antebrazo izquierdo, pero eso no ha sido impedimento para alcanzar sus metas. “A mí nunca me ha faltado nada para jugar fútbol. Yo me acostumbré a jugar sin mi antebrazo, no me resta ni me pone en desventaja. Me acostumbré a jugar así, en el forcejeo con otro jugador no pierdo estabilidad y voy con todo”, agrega. Siempre le da gracias a Dios por todo lo que ha vivido. “Si nací así fue porque Dios lo quiso. Solo tengo palabras de agradecimiento porque a lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales gracias a Él. En la vida no hay imposibles”, recalca. En el debut, Uniautónoma igualó 1-1 ante Junior, en el Metropolitano, en compromiso válido por la Copa. “Fue algo lindo, jamás olvidaré ese día. Estoy demostrándole al mundo que sí se puede, que si yo lo puede hacer muchas personas lo pueden hacer con esas condiciones. Después lo hizo Santiago Arroyave, quien no tiene su brazo izquierdo y debutó con el Leones en 2018 en un partido de Copa Colombia”, asegura este talentoso jugador que descreta a quienes lo ven jugar. Se crió en Chile, un populoso barrio de Cartagena. Ahí, en las polvorientas calles, pateó sus primeros balones, junto a sus amigos de infancia.

Calderón, el mentor

En sus inicios estuvo en Corsarios y Ciclones y de ahí pasó a Uniatónoma, luego al balompié de Estados Unidos y de Costa Rica. El entrenador que más influyó en su carrera de formación... - El profesor Henry Calderón fue como un padre para mí, me enseñó todo, armó mis bases futbolísticas, fue mi mentor, una persona muy especial que significa mucho para mi vida. Mi familia y yo le agradecemos lo que hizo por nosotros. ¿Cuáles han sido las posiciones que ha jugado? - Desde niño jugué como lateral y volante por la izquierda, pero la posición en la que más me acomodo es la de media punta o enganche, en la que tengo más libertad para encarar, algo que sé hacer muy bien, pero últimamente he jugado mucho de volante mixto. ¿Además de esa gran técnica para jugar qué otra cosa tiene para mostrar en una cancha? - Soy un jugador disciplinado y con mucha entrega. Trabajo para estar bien físicamente, me gusta estar al cien siempre. Voy bien en la marca. ¿A quiénes ha admirado siempre? - He disfrutado del talento de jugadores como Messi, Neymar, Cristiano, Fabregas, ellos han sido mis ejemplos. ¿Real Madrid o Barcelona? - Barcelona.

Satisfacción total

Es hijo de María Concepción Vallejo (ama de casa) y Lorenzo Orellano (pensionado de la Base Naval). Entre las cosas buenas que recuerda del fútbol hay una especial: “Cuando recibí mi primer sueldo y desde entonces hasta la fecha he podido ayudar en mi casa y retribuir en parte todo el esfuerzo de mis viejos. Eso es algo muy valioso”. No le pone pero a nada, está positivo, no le pierde tiempo a cosas innecesarias. “Siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Una vez no me llamaron a una selección Bolívar y lo merecía, pero luego se vinieron más oportunidades en mi carrera. Esa es la vida”. disfruta al máximo cada segundo, minuto y hora en este mundo. Él está listo siempre para dar más.

¿Su mejor temporada en el fútbol? - Fue en el Miami Dade de Estados Unidos. Fui el goleador del equipo siendo volante y ese fue un gran logro, que sirvió para estar donde estoy ahora. ¿Cómo se ha sentido en Madrid con el Leganés? - Me ha gustado mucho Madrid, mis compañeros me han tratado bien, el cuerpo técnico también. La gente es muy querida. ¿Cómo es un día normal para Lorenzo en Madrid? - Me levanto a las 7 de la mañana, oro, me baño, desayuno, voy al entreno a las 9, regreso a casa a mediodía, luego duermo un rato y a las 3 o 4 de la tarde hago trabajo de gimnasio, después me preparo para la cena y luego a dormir para levantarme al día siguiente con gran energía. ¿Su sueño? - Muchos, voy paso a paso. Mi meta de ahora es subir lo más pronto posible al primer equipo, tengo dos meses con el Leganés y gracias a Dios todo va muy bien hasta ahora.

Ficha técnica