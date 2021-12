Hace del fútbol un arte. Nació en el populoso barrio Olaya Herrera, en donde desde niño mostró un gran talento, ese que lo catapultaría a ser hoy uno de los mejores volantes ofensivos colombianos de la actualidad.

Tiene 31 años, con mucho fútbol, magia y goles para dar todavía. Suena y suena para Junior de Barranquilla, pero él, por ahora, disfruta de unos días de vacaciones junto a su familia en su natal Cartagena.

Yesus Cabrera Ramírez viene de jugar en Cuiabá Esporte Clube, en el fútbol de Brasil. El popular “Koki” nos contó su experiencia en la tierra del “Rey Pelé”. Lea aquí: Yesus Cabrera, el crack del fútbol de Bolívar, y su cumpleaños número 31

¿Qué le deja su paso por el fútbol de Brasil?

- Grandes enseñanzas, una experiencia internacional, la necesitaba en mi carrera, en Brasil crecí como futbolista y como persona. Gané experiencia, viví en un entorno diferente, en un país que habla otro idioma, con otras costumbres y cultura. Eso lo ayuda a uno a crecer.

¿Cómo define el fútbol brasilero?

- Muy competitivo e intenso, se corre muchísimo, hay mucho sacrificio en la cancha por parte de todos.

¿Qué diferencia le encuentra con el colombiano?

- Es una tierra futbolera y todos poseen una gran técnica, pero aparte de eso los clubes tienen una gran infraestructura, eso hace que los jugadores lleguen a su máximo nivel.

¿En qué posiciones tuvo la oportunidad de jugar en este equipo?

- De 10, jugaba como volante suelto, libre, pero a la hora de no tener el balón tocaba marcar muchísimo. No me utilizaron por las bandas, una posición que conozco muchísimo. Llegué en agosto, jugué 10 partidos, tuve una lesión, eso me impidió jugar más, pero siento que le aporté mi talento al equipo para mantener la categoría y clasificar a un torneo internacional, algo que se da por primera vez.

¿Cómo fue la relación con los compañeros y la hinchada?

- Con los compañeros muy bien, me recibieron de buena forma, me ayudaron con el idioma. La hinchada desde el primer día, siempre estuvo ahí conmigo.

¿Ya habla brasilero?

- Me defiendo con la básico, me comunico, las charlas del entrenador las entendía completamente y digamos que voy bien con el idioma.

¿Le gustaría regresar al fútbol de Brasil?

- Sí. El tiempo de Dios es perfecto, con Cuiabá hay que arreglar algunos detalles para ver si sigo o no. Esta semana espero aclarar mi futuro.

Dicen que suena mucho y podría llegar a Junior...

- Son temas que arregla mi representante y uno no se puede apresurar a decir cosas porque ustedes ya saben cómo es este medio del fútbol.

¿Pero le gusta la plaza de Barranquilla?

- Sí. Me gusta la plaza de Barranquilla, todos sabemos el cariño y el aprecio con que se levanta el barranquillero por su equipo y, si se da, sería una bonita experiencia en mi vida.

La final del fútbol colombiano tuvo a dos cartageneros: Jhon Vásquez, del Cali, y Omar Albornoz, del Tolima...

- Fue una final pareja hasta el último momento, había visto pocos partidos de Cali, me pareció que tenía jugadores determinantes para hacer un buen fútbol y así lo pudo realizar en el juego de vuelta para definir el título. Me alegra ver cartageneros en la final, Bolívar sigue siendo potencia, tenemos mucho talento.

¿Qué concepto le merece Diego Valoyes, otro cartagenero que hizo su primera incursión en la selección Colombia?

- A Diego le ha ido muy bien en Talleres de Argentina, me alegra mucho porque es un joven humilde que se ha ganado las cosas con mucho trabajo en Equidad y ahora en Talleres. Pienso que si lo siguen llamando va a mostrar todo su potencial en esta selección Colombia.

¿Cómo ves a esta selección Colombia que se juega en enero gran parte de las posibilidades de clasificar al Mundial de Catar 2022campestre?

- Hasta ahora los resultados no nos han favorecido. Tenemos equipo para estar más arriba en la tabla de posiciones, en Barranquilla se nos fueron puntos importantes, pero hay equipo para responder y clasificarse al Mundial.

¿Entre sus sueños todavía está el vestirse con los colores de la selección Colombia?

- Sí. Uno nunca deja de soñar, trabaja para eso, soy consciente que hay un grupo consolidado, pero no bajo los brazos, el fútbol es mi pasión y seguiré dándolo todo por brillar en una cancha y si es con la Selección sería lo máximo.

Un mensaje a los niños que se inician en esta actividad y que sueñan como un día lo hizo usted con llegar al fútbol profesional...

- Primero que sean buenas personas, que recuerden trabajar con disciplina y sacrificio. Hay que luchar por nuestros sueños, agarrados de Dios cualquier cosa es posible.