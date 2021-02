Danilsa, primera

Damas: Danilsa De Oro del (Club Tur Bike), Luna Telles (Bolívar DTTEAM) y Beatriz Zuluaga del Club Bull Stars.

Danilsa De Oro, 24 años, nacida en San Juan Bolívar y quien además practica surf, aseguró que: “Es mi segunda competencia, me esforcé al máximo, el nivel estuvo bueno. Al ciclomontañismo entré el año pasado en la pandemia, ya tenía mi bicicleta y me decidí. Lo que más me gusta de este deporte es todo lo que le exige al participante”.

Agregó que: “inicialmente lo tomé como un pasatiempo, pero he adquirido buen nivel y me gustaría estar ahora en competencias nacionales”.