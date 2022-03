Perú, Colombia y Chile se disputan este martes un cupo directo al repechaje, la única forma de poder llegar a Catar 2022, teniendo en cuenta que en la vía de Clasificación Sudamericana los cuatro cupos directos se distribuyeron entre Brasil (42), Argentina (38), Ecuador (25) y Uruguay (25). Le puede interesar: ¡Ojo al dato! Colombia tiene más de 25 años que no gana en Venezuela

Dado el caso que la blanquirroja empate, debe esperar que Colombia no le gane a Venezuela en situación de visitante y Chile no haga lo suyo ante Uruguay. La selección inca, amiga de las hazañas, no la tendrá sencilla ante Paraguay que pese a estar eliminada le ganó con autoridad por 3-1 la fecha pasada a Ecuador, aunque el equipo de Gustavo Alfaro de todos modos logró la clasificación. Le puede interesar: Colombia llega a Venezuela obligada a ganar para ir a la repesca

Por otra lado, la Selección Colombia tendrá un ojo en Lima, pues tiene menos oportunidades que Perú tras dejar la tarea de clasificar para lo último. El triunfo 3-0 ante la eliminada Bolivia el jueves en la fecha 17, terminó con una increíble racha de siete encuentros sin triunfos y sin anotar. Le puede interesar: Colombia luchará por cupo a repesca con equipo similar al que goleó a Bolivia