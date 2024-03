El voleibol será protagonista de la Semana Santa en Cartagena

En cuanto a vóley playa, entre el 23 al 25 de marzo se realizará un torneo recreativo, categoría abierta, que fomentará la participación de duplas recreativas en el voleibol playa.

Y del 28 al 31 se realizará el torneo competitivo categoría sub 14, sub 17, sub 19, y sub 23; y con este se busca seleccionar a las duplas que representarán a Bolívar en los torneos del ciclo nacional este año.