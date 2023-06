El venezolano Jesús Capote y su amor por el surf y Cartagena

El surf, en parte, le salvó la vida. Gracias a él pudo superar dificultades económicas que vivía en Venezuela, esas mismas que le hicieron empacar maletas y venirse a Cartagena en 2017 para salir adelante. No ha sido fácil, pero ha subsistido y triunfado en este deporte lejos de la tierra que lo vio nacer. Lea aquí: “Trail Runner in The Club”, una experiencia saludable e inolvidable

Su nombre es Jesús Capote, pero en el surf es más conocido como ‘Mimo’. Nació y se crió en Caracas, en donde desde niño mostró su pasión por el surf. Antes de venirse a Colombia estuvo durante cinco años como entrenador de la selección venezolana de este deporte.