Para los detractores del VAR, que se empezaron a entusiasmar con una posible destitución de esta herramienta dentro del fútbol sudamericano, debido a las pésimas actuaciones vistas en la Copa América y en los Octavos de final de la Copa Libertadores, hoy Wilson Seneme actual presidente de la comisión de árbitros de la Conmebol ratificó el uso del VAR, asegurando que vino para quedarse.

Con los horrores arbitrales cometidos por el VAR durante la pasada fecha de eliminatorias, durante la Copa América y ahora durante los Octavos de final de la Copa libertadores, se instaló un pedido casi unánime por voces autorizadas dentro del fútbol sudamericana para revaluar si la herramienta del VAR debería ser expulsada de las canchas sudamericanas.

En una entrevista con la AFP, el presidente de la Comisión de Árbitros, el brasileño Wilson Seneme dijo que, “El VAR no se va a ir del fútbol. Vino para quedarse y nosotros somos los que tenemos que adaptarnos mejorando cada vez más esta herramienta”.

Los aficionados del fútbol sudamericano argumentan que el VAR se hizo para detectar errores groseros dentro del campo de juego y no para buscar ‘hormiguitas’ dentro del campo de juego. El VAR tiene que ayudar a los árbitros a darse cuenta de errores garrafales que ellos no se alcanzaron a dar cuenta en el campo de juego y no revisar 10 veces la jugada en los controles del VAR hasta ver una posible infracción.

Durante la pasada Copa América, que se jugó en simultáneo con la Eurocopa, El VAR en Sudamérica quedo expuesto ya que en la Eurocopa el VAR no tuvo mayores inconvenientes, pero acá en la mayoría de partidos hubieron errores y polémicas.