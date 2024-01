El sueño de la A en el Real Cartagena lo construimos todos: Cristian Marrugo

Cristián Marrugo de niño soñó con jugar en el Real Cartagena, pero como él mismo dice “el tiempo de Dios es perfecto y aquí estoy ahora”. Real Madrid: vuelve Vinícius, “otros están muy cerca”; declaró Ancelotti

En su primera aparición en el estadio Jaime Morón León, a Marrugo le brillan los ojos, está ilusionado y con ganas de dejar una huella importante con el plantel auriverde. “Le dije sí a Real Cartagena porque me interesé en el proyecto, hablé con mi familia y me dijeron que viniera, que mi nombre había caído muy bien entre los aficionados, tengo familiares y amigos que quieren verme jugar aquí, yo también lo quise hacer cuando me abría camino en el fútbol, Dios sabe cuando ponerlo a uno en los lugares, estoy feliz de vestir los colores del equipo de mi ciudad”, dijo Marrugo en entrevista con El Universal. Unas de las condiciones que pusiste para venir al Real Cartagena es que se le armara un buen equipo... - Sí. Yo creo mucho en la energía, apenas sonó el nombre mío en Cartagena tuve buena acogida, eso me gustó mucho, pero eso no lo hago solamente yo, el ascenso lo construimos todos, estoy aquí para apoyar y liderar la intención de lograr el ascenso este mismo año.

¿Lo que más te gusta de este nuevo reto? - Que mucha gente quería que viniera, hubo muchos que apoyaron mi nombre, los hinchas fueron receptivos y el esfuerzo de los directivos de Real Cartagena, en especial del Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamilito Arana, ha sido grande no solo para mi llegada sino para la contratación de otros muy buenos jugadores. ¿Qué piensa del cuerpo técnico en cabeza de Alberto Suárez? - Hay un cuerpo técnico con mucha experiencia en el fútbol profesional en la A y la B. Los equipos del profesor Alberto Suárez son muy sueltos, dinámicos y agresivos. Nosotros venimos a ayudar, a inyectarle sentido de pertenecía por la institución, a enseñarle el camino a los más jóvenes, el sueño para llegar a la A lo construimos todos. ¿Ser la imagen del Real Cartagena en estos momentos qué representa para ti? - Felicidad. Es un mensaje claro: valoran los casi 20 años de carrera que he tenido como futbolista profesional y eso es muy lindo, confirma que he realizado una buena carrera y espero retribuir en la cancha con fútbol a la confianza que me han dado. ¿Qué balance sacas en 2023 Cristian Marrugo? - Positivo. Se armó un proyecto importante también, en Santa Fe a nivel grupal no nos fue bien, pero lo más importantes es que siempre jugué, no me lesioné y sumé una nueva experiencia más.

¿Cómo fue su primera sesión con el Real Cartagena? - Exámenes médicos, valoraciones, para saber qué nos hace falta, eso me sorprendió bastante. Se habla mucho de los equipos en la Primera B, de lo que le falta, pero me le quito el sombrero al Real Cartagena, este es un buen comienzo. Suárez ha dicho que lo quiere colocar en la posición de volante ofensivo... ¿usted cómo se siente ahí? - He jugado en varias posiciones en mi carrera, pero una en la que más me siento cómodo es en esa, sabemos del sacrificio que se requiere jugar como ofensivo en el fútbol de hoy, pero siempre he estado bien físicamente, eso me ha ayudado a mantenerme vigente, siempre trato de jugar y correr y meter como los demás. Aquí todos tenemos que brindarnos al 100 por ciento. ¿Cuántos goles has marcado a lo largo de tu carrera? - 102 goles. Es una suma grande para un volante ofensivo, no es fácil.