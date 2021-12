Roycer Orozco. mánager

“Trabajamos en equipo, eso fue determinante, pero cuando la Liga me llamó y acepté el reto aseguré que trabajaríamos en cinco principios: El amor, porque el deporte hay que sentirlo, la camiseta del departamento se debe llevarse en el corazón. Segundo, el respeto, porque hay que ser muy respetuoso con uno mismo, con los compañeros, con los dirigentes y con la afición. Tercero, la disciplina y cuarto, la responsabilidad, dos aspectos fundamentales para un deportista. Pero no vasta con tener los cuatro si no tienes pundonor. Uno debe entregarse en el terreno de juego. A eso le apuntamos y por eso ganamos. Ha sido algo extraordinario porque logramos unirnos todos, desde la dirigencia”, asegura el mánager Roycer Orozco.



Edwin Díaz, presidente de la

Federación Colombiana de Sóftbol

“Para la Federación es placentero el resurgir del sóftbol de Bolívar con los dos títulos Nacionales. Como bien sabes, el Departamento es la cuna del sóftbol en Colombia, y tiene hoy una buena camada de softbolistas que conforman las selecciones Sub-23 y Mayores. Los clubes de Cartagena deben apoyar a la Liga para la organización de los campeonatos departamentales de nivel tanto masculino como femenino”.

Jamir Iriarte, entrenador nacional de la rama femenina

“La nueva Liga ha sido muy entusiasta para renovar el sóftbol de Bolívar. En femenino tenemos muchos talentos en las islas, Cartagena y la provincia. Ha sido fantástico la conquista de los dos títulos. Este cuatrienio debe ser espectacular, ya que Felipe Merlano es un dirigente ganador. Ahora todos ven a Bolívar con otros ojos”.

Ernesto Babilonia, entrenador

nacional de la rama masculina

“El resurgir del sóftbol de Bolívar favorece a la selección Colombia. Hay que trabajar duro para mantenernos en la cima. Felicito a este grupo de jugadores y exhorto a la Liga a conseguir todos los patrocinios para mantener este grupo para los próximos Juegos Nacionales”.