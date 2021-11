Cuando se reanudaron las Eliminatorias Sudamericanas luego de la Copa América, la selección de Rueda ha disputado 8 juegos con un saldo de 1 victoria, 1 derrota y 6 empates. Colombia no gana desde el partido frente a Chile en Barranquilla y no anota gol desde ese mismo encuentro.

No solo Reinaldo Rueda es cuestionado por los resultados y la falta de gol de su equipo, sino también por los cambios que hace durante los encuentros. Saca jugadores que están causando peligro en el partido, como hizo con Luis Díaz en Brasil, como hizo con Duvan Zapata frente a Ecuador y como hizo anoche con el cambio de James Rodríguez.

El cambio de ayer de James Rodríguez por Cristian Arango causó indignación por parte de los aficionados de la Selección Colombia. Inclusive, muchas personas que no quieren a James Rodríguez en la Selección por falta de ritmo, al ver el partido que estaba haciendo ayer también cuestionaron su cambio en el minuto 80. También le puede interesar: Las bajas que tendrá Colombia ante Perú en Eliminatorias

El público en el Metropolitano abandonó el Estadio con el grito de: “Fuera Rueda”. Es impensado creer que Rueda no dirija los últimos 4 partidos que definen la clasificación al Mundial, pero Reinaldo Rueda se está jugando la credibilidad que tiene como entrenador si no consigue la clasificación a Catar. Si Rueda no consigue la clasificación, los escépticos que no querían a un entrenador colombiano al mando de la tricolor ganarán la pulseada y muy difícilmente veamos nuevamente a un técnico colombiano dirigiendo a nuestra selección.