Leonardo,

Director deportivo del PSG

Sin embargo, a continuación ha dejado caer que “si un jugador quiere irse, no vamos a retenerlo. Pero se irá con nuestras condiciones. No cerramos la puerta a nadie, pero no hemos recibido ninguna nueva oferta” del Madrid.

Leonardo, del que se sabe que mantiene una relación fría con la joven estrella, se ha quejado del club merengue porque “esta propuesta a siete días del fin del mercado parece una estrategia del Real Madrid para conseguir un no de nuestra parte y luego decir que lo han intentado todo para tener el jugador”.

El joven prodigio tiene contrato con el PSG hasta junio de 2022 y en enero ya quedará libre para buscar otro equipo.