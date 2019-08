El pesaje, primer asalto de la velada ‘Haciendo Historia’

Los boxeadores que participarán en la velada ‘Haciendo Historia’ se someterán hoy a su primer exigencia: la ceremonia del pesaje, prevista para las 10:30 a. m. en las instalaciones de El Universal.

Al acto acudirán las autoridades de la pelea para realizar el pesaje respectivo a todos los protagonistas que estarán en la cartelera de mañana en el Centro Comercial San Felipe.

Ayer, el boxeador kasajo Dmitry Akhtsiger estuvo muy activo en su sesión de entrenamientos previo a su combate ante el venezolano Luis Marín en la división de los pesos pesados por el título latino de la UBC a diez asaltos.

Los entrenadores de Akhtsiger dieron entender a la prensa que su pupilo está listo y no tendrá problemas para dar el peso.

Este será el debut de Akhtsiger en el profesionalismo después de realizar una brillante carrera en el boxeo aficionado en su país Kasajistán.

La entrada tiene un costo de 20 mil pesos (general) y 100 mil (ring side general) y la boletería se puede conseguir en la Tienda Carlos Tulio en Manga y la taquilla el mismo día.

Sin duda uno de los combates que más ha llamado la atención es el del colombo venezolano Alexander Ochoa ante el cartagenero Aristides “El Papa” Pérez por el título latino UBC ( Universal Boxing Council) por las 135 libras y que está pactado a 8 asaltos.

El boxeo femenino también tiene su fanaticada propia por lo que el pleito entrela sucreña Calixta ‘Cali’ Silgado y la ecuatoriana Silvia ‘La Pantera’ Gonzalez, por el fajón mundial Supergallo (122 libras) de la UBC le dará un toque especial al programa.

Las otras reyertas son: Raúl Chirino (Cuba) vs. Jeremy “Mabusa” Triana (Colombia); Herry “Mamba” Aurad vs. Jhon Blanco; Alvine Davie (Estados Unidos) vs. Samuel Miller (Colombia); Steven Galeano (Puerto Rico) vs. Jaider Esquivia (Colombia) y Alfonso Frierson (USA) vs. Francisco Berrío.

Todo está listo para el combate en la báscula y mañana para que comience la acción en el evento boxístico.