El alcalde Jaime Pumarejo Heins, dijo este miércoles que el partido entre Colombia y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar-2022 no tendrá restricciones de aforo, porque se comprobó que luego de los partidos que realizó la Selección en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, no hubo aumento de casos positivos para COVID-19 en Barranquilla.

“Encontramos como evidencia directa, ni siquiera la indirecta, que los partidos que hemos hecho de Colombia no han representado un incremento de casos COVID-19. ¿Por qué? Primero, porque cada persona que entra al escenario deportivo está vacunada con dos dosis y lo podemos verificar; segundo, porque es un grupo de personas que está al aire libre, que se queda en su sitio y solo interactúa con las personas que tiene a su alrededor. Es decir, que no hay una aglomeración masiva sin impedimentos, como lo hay en fiestas, como lo hay otros puntos, donde siempre tiende a haber más relajamiento social”, dijo el alcalde de Barranquilla a Emisora Atlántico.

Añadió que “estamos tranquilos de que este no es un evento alto riesgo porque nos lo ha demostrado, por decirlo de alguna manera, la evidencia directa de los partidos pasados y las experiencias en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que planteamos siempre: el autocuidado”.

Anotó que el día del encuentro 27 de enero de este año , “vamos a tener un buen número de nuestros voluntarios de cultura ciudadana y nuestros voluntarios de juntas de Acción Comunal dentro del estadio, en las gradas, recordándole a la gente que se ponga el tapabocas cuando no esté ingiriendo bebidas o alimentos”.

Recalcó que los encuentros de fútbol no son un elemento de riesgo. “Nos han demostrado los partidos pasados que no hay aumento de casos después de los encuentros futboleros; también tendremos un Mundial de Tenis en un par de semanas, que tampoco tendrá restricción de aforo, lo que tiene es que cada persona que ingresa tiene que estar vacunada, he ahí el escudo más importante contra el incremento inusitado de casos y contra enfermedades graves que lleguen a presionar nuestras urgencias y nuestros servicios hospitalarios. Lo importante ahora es seguirnos vacunando”.

“El presidente (Iván Duque) ayer abrió una puerta muy importante, le acaba a decir a todos los colombianos mayores de 18 años, que después de haberse aplicado la segunda dosis, a los cuatro meses se puede aplicar el refuerzo. Así que la invitación es que asistan masivamente a los puestos de vacunación. Es la única manera de que podamos garantizar, no solo tener carnaval sino poder tener mucho más eventos culturales, deportivos y empresariales, que nos sigan generando empleo”, sostuvo Pumarejo Heins.

“Lo que le pediría a la mayoría de la gente, después de casi dos años de manejar esta pandemia, es que hagan lo que hacemos nosotros: y es no especular, no leer y tratar de compararnos con ciudades y naciones que son totalmente disímiles a nosotros y dejar que trabajen los expertos”, manifestó.

Dijo que “los epidemiólogos están moderando los datos que tienen a la mano del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. ¿Nuestro equipo de expertos qué ha dicho basados en esas recomendaciones? Es que hemos actuado en casi dos años de pandemia y por eso hoy somos la ciudad que más vacunas en Colombia, quizás una de las ciudades de mayor vacunación en el mundo. Barranquilla tiene mejor tasa de vacunación que el promedio del Reino Unido, que el promedio de Alemania, una buena parte de Suramérica; es decir, somos la ciudad que, de lejos, ha vacunado a una buena parte de su población”.

“Nosotros en diciembre teníamos un 96% de vacunación. Hoy estamos mucho mejor. Es decir, Barranquilla está más preparada que la mayoría del mundo para enfrentar el retorno a la vida diaria, con algunas salvedades”, resaltó.

Manifestó que “durante las próximas tres semanas vamos a ver un incremento inusitado de casos positivos. La misma OMS ha dicho, al igual que la CDS, el INS, han dicho que este no es el momento de contar casos, porque Ómicron se comporta muy distinto a lo que conocíamos antes; así que no debemos alarmarnos por el número de casos, ya que este va ser elevado, lo que debemos cuidar son los usos hospitalarios y los usos de cuidados intensivos”.

“Por primera vez en esta pandemia estamos viendo que durante 19 días tuvimos un número increíble de casos, pero mantuvimos un uso estable en los usos hospitalarios y en las UCI. No estamos diciendo que este se va a mantener y por eso queremos seguir observando con mucha cautela las próximas semanas, asegurarnos de que esa tendencia se mantenga. Si se mantiene, si nos cuidamos, si seguimos teniendo un buen comportamiento epidemiológico, en cuanto a usos hospitalarios y de fallecimientos, no tendremos que tomar medidas adicionales”, indicó.

“Si esto no se mantiene, si algo cambia, que no es lo que se espera, si hay alguna mutación en el comportamiento de los síntomas de esta enfermedad, claro que tomaremos medidas adicionales como siempre lo hemos hecho”, terminó diciendo.