El Nápoles ve cómo sus opciones de levantar el 'Scudetto' se ven mermadas tras sucumbir este domingo en casa ante el Fiorentina (2-3) en un partido muy igualado y abierto en el ambos pudieron recoger los tres puntos en esta trigésima segunda jornada de la Serie A.

El partido de la jornada se vivió en el Diego Armando Maradona, lleno hasta la bandera. La afición ‘partenopea’ no falló a la cita en un momento clave de la temporada y quiso ayudar a su equipo a estar más cerca de la gloria. Pero no pudo ser, el Nápoles no sumó en casa en un partido loco y se aleja de la gesta.

Empezó muy bien el conjunto local, dirigido por Spalletti. Empujando, llevando la iniciativa, generando peligro y siendo superior. Sin embargo, no fue capaz de convertir esa superioridad en el arranque inicial en gol. Y la ‘Fiore’ fue creciendo, despertando poco a poco, azuzada por un gran Nico González.