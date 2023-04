El Liverpool de Kloop y Luis Díaz gana en Premier y busca Champions

No le valió para evitar su undécima jornada consecutiva sin ganar. Ni su cuarta derrota seguida. Tampoco para salir del descenso, a un punto ahora de la permanencia, ahora penúltimo de la tabla. Ni tampoco para alterar la historia de 54 años sin ganar al Liverpool en Anfield en la Premier. Desde el 15 de febrero de 1969. Sí lo puso en duda a ratos, aunque sus empates, tanto el 1-1 como el 2-2, no fueron más allá de los tres minutos de duración. Le puede interesar: Video: Jordan Díaz batea su primer jonrón en las Grandes Ligas

No fue suficiente. La confianza o la desconcentración del Liverpool con el 1-0 la aprovechó el Forest. La volea de Neco Williams era prometedora al contraataque. No lo habría sido tanto, en cualquier caso, sin la intervención de Robertson, cuyo rebote descolocó a Alisson. Ya no alcanzó el portero brasileño, por más que se propuso rehacerse hacia el otro lado. No bastó.

Era el minuto 52. Un gol en Anfield. Un impulso para el Forest, que tan pronto igualó el marcador como encajó el 2-1. La forma con la que Diogo Jota controló con el pecho, tocó con el muslo y remachó con la izquierda, la soledad con la que hizo todo eso, sin un oponente en un metro a la redonda, pone en evidencia a la estructura defensiva del bloque visitante, que jamás detectó al atacante portugués en el envío de falta de Andy Robertson.

Aún dispuso Jota del 3-1, la hipotética sentencia, que evitó de nuevo Navas para sostener las opciones del Forest. En otro córner, en otro rechace, Gibbs-White conectó una volea en un balón llovido que pasó entre Konaté y Alexander Arnold, que tocó en los dos y que acabó en la red, en el inesperado 2-2 que devolvió el partido al mismo panorama anterior: de nuevo con la respuesta inmediata del Liverpool.

Del minuto 68, con el 2-2, al 70, con el 3-2. Otra falta lateral y otro despropósito defensivo del Nottingham Forest que culminó Salah con la derecha: superó la pugna con Remo Freuler por el lugar justo para el remate y ganó el partido de forma ya definitiva, con el Liverpool apuntado a una carrera final por las plazas europeas, quizá la Champions, con la que no contaba hace unos meses, cuando la crisis lo había relegado a un papel menor este curso.

El guajiro Díaz ingresó al minuto 81 por el luso Diogo Jota, y se le vio con una velocidad y despliegue notables.

El atacante cafetero, en sus escasos minutos jugados, tuvo una efectividad de 100% en pases completados (5 de 5) dos regates y recibió dos faltas.

Es importante recordar que Lucho viene de una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas por seis meses y apenas tuvo protagonismo el pasado lunes en la victoria de su club ante Leeds (6-1).