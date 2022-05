Cinco años después, apabullado por el campeón, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu (6-0), el Levante descendió de forma matemática a LaLiga Smartbank a falta de dos jornadas y de dos plazas más hacia el abismo, en el que aún no ha caído el Alavés, superviviente por ahora por la derrota del Cádiz ante la Real Sociedad (3-0), que se clasificó por tercer año seguido para Europa, como sólo había hecho hace 40 años. Le puede interesar: Benzema el segundo máximo goleador en Real Madrid

La derrota es definitiva para el Levante. Ni un hipotético empate a puntos con el Cádiz ni una triple igualdad con el equipo amarillo y el Mallorca (con el Alavés no puede ser porque ambos se miden en la siguiente jornada y no pueden ganar los dos) ni ninguna carambola lo permite esquivar el descenso que fue su destino durante meses, al que se rebeló desde febrero y que ya es un hecho en mayo. No ha logrado cambiar su horrible primer semestre. Sumó sólo 8 puntos en la primera vuelta, 21 en la segunda.