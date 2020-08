“El León” Páez sigue líder en la 32° Transmaurienne Vanoise (Francia)

El campeón del mundo en la modalidad Marathon, Héctor Leonardo Páez León, conservó la camiseta de líder de la 32° Transmaurienne Vanoise, cumplida la tercera etapa de la competencia de ciclomontañismo que se realiza en Francia.

En el cierre de la tercera fracción, “El León” Páez, quien corre para el equipo italiano Giant Polimedical, entró tercero en un sprint queganó el británico Thomas Pidcock y tuvo en el segundo lugar al suizo Lukas Fluckiger.

Ahora, en la clasificación general, el pedalista colombiano tiene un tiempo acumulado de 7 horas, 50 minutos y 35 segundos, escoltado precisamente por Fluckiger, quien está a 43 segundos. En el tercer lugar está Tony Longo, a 14 minutos y 43 segundos.

“La etapa de hoy fue un cross country muy duro y aunque no sea mi especialidad me divertí mucho”, expresó el pedalista cafetero de 38 años de edad, quien no escondió su deseo de seguir conservando la camiseta de líder hasta el final.

Héctor Leonardo viene de ganar la primera etapa del certamen iniciado el pasado lunes 10 de agosto en las montañas de Val Cenis Lanslevillard, donde se impuso con un tiempo de 3 horas 56 minutos y 37 segundos.

El segundo lugar de la etapa de 87 kilómetros fue para el ciclista Pidcock, quien llegó a 2 minutos y 4 segundos, seguido de Fluckiger, a 2 minutos y 5 segundos del ganador.

Y en la segunda etapa, el rey ecuménico de las competencias de largo aliento obtuvo el segundo lugar conun tiempo de 6 horas, 35 minutos y 12 segundos, a la mira de Fluckiger, a 44 segundos.