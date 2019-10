El Karate Do de Bolívar, en guardia antes de los Juegos

¿Quieren dejar por fuera a varios karatecas de Bolívar en los Juegos Nacionales 2019?, ¿la Federación de Karate Do está detrás de todo esto?

La alerta está dada, la queja ha sido realizada públicamente y Bolívar, que es sede de las justas, se prepara con todo para defenderse de cualquier atropello.

Jesús Amador, padre y representante del karateca Andrés Felipe Amador, denunció que la Federación de Karate Do estaría tramando dejar a varios deportistas por fuera de estas justas.

“Todos sabemos que desde los Juegos Olímpicos hacia abajo, en todos los eventos deportivos mundiales, nacionales e internacionales, el país o el departamento sede, tiene por derecho propio la garantía de clasificar directamente a sus atletas y equipos para la respectiva competencia, sin tener que competir en la mayoría de los casos, en los eventos clasificatorios. Pero aquí quieren cambiar las reglas y la protesta hay que elevarla ahora y no después. Nos quieren perjudicar”, dijo Amador.

Elías Del Valle, director de altos logros del departamento y asesor de Bolívar, aseguró que desde el 2017 se supo que los departamentos tenían que asistir a mínimo tres de los cinco clasificatorios que tenía el Karate Do para poder lograr la clasificación.

“Bolívar estuvo en cuatro de los cincos. Los karatecas han entrenado duro y se han clasificado, pero ahora anexaron una norma que indica supuestamente que el Karate Do de Bolívar debió asistir por obligación al primer clasificatorio por ser sede, de lo contrario no podría participar. Esto, en el reglamento de Coldeportes, por el cual se rigieron todos los deportes, no existía así”.

Del Valle aseguró que “la primera información que nos dieron apareció en la página de Coldeportes en 2017. Ahora colgaron la misma reglamentación en la página de los Juegos, pero le anexaron una nueva norma, la cual no entendemos”.

Bolívar prepara una misiva para Coldeportes explicando la situación y exponiendo su punto de vista en este caso que atenta contra los karatecas, que llevan años entrenando para tener una buena figuración en los Juegos.

“Se contrató un ingeniero de sistemas para que certificara lo que aparece en los dos sitios web y el dictamen confirma que la nueva norma en la página de los Juegos Nacionales fue puesta hace apenas dos meses”, recalcó Del Valle.

Así las cosas, Bolívar está en pie de lucha y con la guardia arriba para ganar el primer combate antes de iniciar los Juegos.