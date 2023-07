El Junior de ‘Bolillo’ Gómez empieza el camino hacia la décima estrella

Aunque no quiere que se le llame la ‘Bolilloneta’ a su proyecto con Junior de Barranquilla, el técnico Hernán Darío Gómez, sabe que llegó a un club donde sus directivos e hinchas siempre van a querer que esté en los primeros lugares y ganando títulos, como se espera que en esta oportunidad se consiga la décima estrella para conjunto rojiblanco. Lea: Junior presentó su nómina 2023 y no estuvo Juan Fernando Quintero

“En este caso no es bueno para uno debutar como local, porque el equipo aún no está muy suelto; venimos de una fuerte pretemporada y seguramente se verán algunos errores, pero acá hay que empezar con pie derecho y ojalá con una victoria”, dijo Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, previo a cotejo.

Del rival de este sábado destacó que es un equipo que juega bien. “A mí me gusta como juega, es un gran rival. Esperemos que tengamos un buen partido. Esperamos llenar las expectativas en este primer partido, tanto ellos como Junior”.

El argentino Emanuel Olivera, quien estará haciendo pareja con Hómer Martínez en la zaga central dijo que “desde que llegué he visto a un grupo muy comprometido, que trabajó muy fuerte toda la semana. En lo personal me siento muy bien, adaptándome a los que es este clima; la primera semana ha costado, pero en esta segunda semana me he sentido muy bien y muy confiado para este partido”. Le puede gustar: Junior: ¿Hay líos entre Bolillo y Bacca? El entrenador despejó las dudas

Junior no contará con Didier Moreno en este primer partido, ni con Iván Scarpeta. El primero debe pagar una fecha de sanción y el segundo, aunque venía siendo titular en los encuentros amistosos, fue dejado en libertad para que negocie su paso al Independiente Santa Fe y su reemplazo sería Hómer Martínez.