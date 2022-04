En ellas, el Inter deberá enfrentarse al Udinese, al Empoli, al Cagliari y al Sampdoria y esperar que el Milan pinche en alguno de los encuentros que disputará contra el Fiorentina, el Verona, el Atalanta y el Sassuolo.

Eso no habría ocurrido si no hubiese perdido este miércoles ante un equipo que de la zona media de la clasificación que no se juega nada. El Bolonia, ya salvado y sin opciones de jugar en Europa, condenó al Inter a esperar un pinchazo del Milan para sumar su segundo título consecutivo.

Y eso que comenzó adelantándose en el marcador con un tanto de Perisic a los tres minutos. El jugador croata, tras una gran jugada individual en la que superó a varios rivales, firmó un golazo con un golpeo desde fuera del área que puso al Inter por delante en el marcador muy pronto.