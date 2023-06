El futbolista que se ofrece a jugar gratis en el Deportivo Cali

Entre su anhelo desesperado, el jugador contó una locura que hizo para tener contacto con el entrenador: “Intenté conseguir el número de Pinto por todas partes y no podía. Entonces fui hasta la sede. Entré como si fuera jugador. Esperé que se acabara el entreno y hablé con él. Él es una persona muy directa, sincera”. Por declaraciones contra Carlos Bacca, médico de Junior renuncia

Quien hizo este alocado pronunciamiento fue Andrés ‘Manga’ Escobar. En entrevista con el medio bogotano El Alargue, señaló: “Quiero jugar en Deportivo Cali. La idea es jugar en el equipo que me formó, donde crecí. Sería una linda oportunidad para mí volver a las canchas y más con el club que me dio a conocer”.

Entre las últimas noticias, se supo que Daniel Mantilla, quien fue jugador hasta hace un par de meses, se iría al fútbol de Catar, dejando un lío mayúsculo luego de aducir que no le habían pagado el salario durante dos meses. Eso le daría el derecho al jugador para dejar con una deuda al club que deberá responder por el 50 % del pase a Patriotas Boyacá, dueño de los derechos. Falleció Gino Mäder, ciclista suizo que cayó a un barranco en plena carrera

Deportivo Cali sufre en los últimos días por múltiples líos económicos y legales. Su situación en este sentido no es la más favorable, dificultando que pueda construir un equipo competitivo para mejorar en el ámbito deportivo, donde de seguir de capa caída puede llegar hasta a perder la categoría.

Escobar buscaría a toda cosa ser contratado, para lo cual planteó a la dirigencia que si querían su pago fuera mínimo: “A los directivos les dije que me hicieran un contrato por el mínimo. Les dije que sí y todos abrieron los ojos. Y pedí ese salario porque ellos tienen que registrar un contrato por un dinero. Si no lo tuvieran que hacer, les dije que nada”. Así están las cuentas para acceder a la final del fútbol colombiano

“Pensé que iba a ser distinto porque él tiene temperamento y como todo el mundo habla, pero no. Me dejó sorprendido totalmente. Fue una charla corta, pero muy buena. Me dijo que no dependía 100 % de él, pero que iba a estar a disposición de que todo se diera. Eso me dejó muy tranquilo, feliz, esperando y contando las horas de que todo se pueda concretar con facilidad”, aseguró.

“Lo que quiero es jugar. De eso hablamos en diciembre, pero en este momento lo más importante es volver a las canchas, ayudar al club que creo que aparte de que le puedo ayudar en lo económico es más importante lo que pueda hacer dentro del campo estando 10 puntos, concentrado y en forma”, añadió.

Ante la situación económica del Cali, se quedó esperanzado de que el negocio se dé: “Creo que ellos quieren muchos jugadores y gratis no creo que vengan muchos. Entonces esperando que se concrete. Creo que si esto no se da, me retiro ya. Esto es de sentimiento. Ya si ni gratis puedo jugar, ¿qué más voy a buscar?”.

A la expectativa de lo que pueda suceder, afirmó que todo se ha manejado con trasparencia hasta el momento: “El Cali tiene muchos socios, junta directiva, tienen que aprobarlo varios dirigentes, pero estoy con la fe intacta. Ellos han sido claros, sinceros”.

“Tengo respeto por la institución y la hinchada que me ha acogido de una manera que no esperaba. Esperemos que esta semana se dé todo para bien o para mal. Me gustaría que se diera para llegar a la pretemporada y ponerme 10 puntos lo antes posible”, finalizó.