El futbolista cartagenero que pudo jugar en Europa y hoy es pastor

¿Como pastor cuál ha sido su experiencia en los equipos profesionales con el profe Hubert Bodhert?

Ambos oficios futbolista y pastor me han acercado al profe Hubert y nuestra amistad es desde las selecciones Bolívar. Una de las cosas más particulares que he vivido ha sido orar siempre por todos los equipos con los cuales el profe ha trabajado y soy testigo de como Dios ha respaldado el ascender en su desempeño como técnico. En cada oración dentro y fuera del camerino he sido testigo de las victorias que ha vivido en el campo de juego y el triunfo que Dios le dio a su vida por encima de los diagnósticos médico (Covid 19 ) y no solo a él, sino a su compañero Rafael.

Primero Dios

Es pastor de la iglesia Centro Cristiano Hosanna, ama lo que hace, afirma que durante 17 años, retirado del fútbol, ayudó a fundar iglesias en Barranquilla, Santa Marta y Curazao. “Tengo 18 años sirviendo a Dios, no me he casado, no tengo hijos, tomé la decisión de servir a Dios por amor”, agrega.

Pero asegura que aún siente algo muy especial en su corazón por este deporte. “Después de Dios y el prójimo siento una gran pasión por el fútbol, hace algunos años regresé a las canchas y ahora juego a nivel recreativo, lo hago con las mismas ganas que cuando tenía 15 años”.