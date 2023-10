“El fútbol es aún un poco homofóbico”, Jakub Jankto, futbolista gay

Jakub Jankto, futbolista del Cagliari italiano que se declaró gay en febrero, aseguró que el fútbol aún es “un poco homofóbico”, pero que abrirse al mundo le ha ayudado a jugar sin esconderse y sin tener miedo.

Jankto, que jugó media temporada en el Getafe, se convirtió en el primer futbolista profesional e internacional con una selección -República Checa- en declararse gay. Lea aquí: Resumen y las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

“Tenía 13 o 14 años cuando me di cuenta de algo que era diferente. Cuando eres un niño no piensas mucho en ello, pero cuando intenté tener mi primera relación con una novia, no era como con un chico”, aseguró el checo en BBC.

“Entonces empecé en el fútbol profesional y no es algo que se vea como normal, el fútbol es aún un poco homofóbico, creo”, añadió. Lea aquí: Video: el penal que botó Luis Díaz y todavía no le perdonan

“Recuerdo que con 18 o 19 años estaba en el vestuario junto a otros chicos y no quería abrir mis mensajes en Whatsapp, porque tenía miedo de que alguien viera algún mensaje o alguna foto de otro hombre”.

Además de en el Getafe y el Cagliari, Jankto pasó por el Sparta de Praga, el Udinese, la Sampdoria y el Ascoli, mientras que en la selección checa ha disputado 45 encuentros y ha marcado cuatro tantos.