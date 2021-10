Pastrana me puso en los 48 kilos a punta de frío, sorprendiendo a entrenadores y comprobando la teoría de que no solo se adelgaza con calor, también hay deshidratación en bajas temperaturas.

Manuel Julio Tuirán

En el sorteo de las peleas observo al boxeador de Brasil, José Alburquerque, yo soy de baja estatura y él me queda por el pecho. Ojalá me toque con el “chiquitico”, pienso.

El torneo eliminatorio para Sídney 2000 ha empezado. Triunfo en la primera pelea enfrentando al espigado boxeador de Canadá, así mismo gano la segunda contienda ante el aspirante de México y salgo victorioso frente al Mosca de Puerto Rico, ¡llegué a la gran final!.

El cupo para los Olímpicos está cerca. El otro pegador clasificado a la final es Alburquerque. Faltan solo cuarenta segundos, voy ganando el pleito 7-3, de repente los gemelos de mi pierna izquierda se contraen, siento un gran dolor, no me puedo desplazar, mi rival aprovecha para hacer puntos, suena la campana y termina la pelea.

“Son calambres” asegura el médico del combate. Jamás había sentido uno, tal vez es producto de la rápida disminución de peso. Me reincorporo, estamos otra vez en el centro del ring, se va a dar el veredicto, el árbitro nos toma de la mano y eleva el brazo al brasilero. La puntuación, 8-7.

El baile de un oro único

Regresamos a Medellín, a la concentración de la Selección Colombia. La Federación deja libre a los boxeadores que no clasificamos a las olimpiadas para que representemos a nuestros departamentos en los XVI Juegos Deportivos Nacionales.

He reunido méritos más que suficientes para volver a las máximas justas nacionales, entonces voy a San Onofre, la sede de la Liga de Sucre, la cual nombró como seleccionador a Alfonso Marrugo (medalla de plata en boxeo en los Juegos de 1970 por Sucre).

Me envían a reportarme con el entrenador Marrugo en Sincelejo, allá está concentrada la selección sucreña. “Los entrenamientos serán de lunes a domingo con descansos los miércoles”, declara el docente. Esto es muy inusual y no me parece bien, pues en mitad de semana es difícil descansar la mente con algo que no sea boxeo.

Marrugo no acepta mi sugerencia de que se descanse los domingos para distraernos yendo a un partido de fútbol o algo así. “Si no te gusta, puedes irte”, me dice. Discutimos, tomo mi maleta y regreso a San Onofre. “Si tú no vas, la selección no va”, me asegura Revollo, al contarle lo sucedido.

Regreso una vez más a Sincelejo y me pongo a entrenar, mentalizado como siempre en el éxito. He soportado durante varias semanas el enojo del profesor Marrugo. “Aquí se hace lo que yo diga”, me repite cada vez que puede.

Yo, simplemente, recordando aquel día cuando mi padre me pidió que hiciera historia y mentalizándome más en colgarme esa primera medalla de oro de Sucre en Juegos Nacionales, esquivo sus golpes.

Estamos en Tumaco (Nariño), la sede del boxeo de las máximas justas deportivas de Colombia. En el sorteo me salieron cuatro peleas para clasificar a la final de los 51 kilogramos. Terminé vencedor en todas y ahora me alisto para disputar la medalla de oro enfrentando a un viejo conocido: Jorge Batista.

Esta vez me siento con mayor serenidad y confianza en mi resistencia y pegada. Empecé a hacer el calentamiento hace treinta minutos, nos llaman al cuadrilátero y haciendo sombra camino hacia la escalera de mi esquina, voy a subir, de repente una mano del profesor Marrugo se posa en mi hombro izquierdo, me detiene. ¿Manuel Julio, será que tú me vas a superar?, me pregunta él.

Antes de escucharlo, pensé que me iba a decir una frase motivadora de esas que se saben los entrenadores profesionales para estimular a sus deportistas a dejar todo en la competencia. “Profe, yo vine aquí a competir y a ganar, por eso yo voy para arriba, y que pase lo que Dios quiera”, le contesté.

¡Fuera los séconds!, grita el presentador de la pelea y los auxiliares de esquina se retiran. Generalmente el primer round es de estudio, este es de reconocimiento, pienso, mientras me transporto a los pasados Juegos, a mi pelea con este mismo boxeador. Batista corrigió errores y mejoró sus fuertes, ahora ya sé que rival tengo.