El drama que vivió Iván Mejía Álvarez, famoso periodista deportivo

El renombrado periodista deportivo, Iván Mejía Álvarez, quien cosechó una carrera llena de éxitos en el mundo de los medios durante casi medio siglo, ha abierto su corazón sobre los desafíos que enfrentó en su vida personal debido a las exigencias profesionales.

A lo largo de los años, Mejía Álvarez se destacó por su pasión y dedicación en el ámbito periodístico deportivo. Sin embargo, este compromiso tuvo un costo en su salud mental y vida familiar. En una entrevista con “Se dice de mí”, el emblemático comentarista deportivo reveló la lucha interna que enfrentó.

"Hay momentos en los que me he sentido depresivo. La depresión es algo que no le deseo a nadie. Es una batalla difícil", compartió el veterano comunicador, ahora con 73 años de edad. Reconoció sentirse solo en ocasiones, pero subrayó que es una experiencia común que todos deben enfrentar. "Soy un hombre solo y, a veces, triste. La soledad te lleva a pensar demasiado, y en esos momentos es fácil ser duro contigo mismo y encontrar enemigos que no existen", reflexionó.

Sin embargo, este camino de desafíos personales también ha sido una oportunidad de aprendizaje para Mejía Álvarez. Destacó la importancia de mantener la calma y equilibrio emocional para su bienestar personal. En pos de ello, durante el Mundial de Rusia 2018, tomó la decisión de apartarse del periodismo para dedicar más tiempo a sí mismo y a su familia, especialmente a sus nietos.