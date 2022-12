El día que Pier Luigi recordó el título con Bolívar en el nacional infantil

De la mano de Montes, Pier y otro grupo de muchachos, entre ellos Oswaldo Salgado, Roger Martínez, Ciro Olascuaga, Raúl Loaiza, conquistaron por primera vez el título nacional infantil en 2007. Sí. Han pasado 15 años de uno de los momentos más felices del balompié departamental.

Fue un abrazo sincero, lleno de emociones. Montes se disponía a terminar el entrenamiento con la selección Bolívar infantil, que participará desde el 30 de enero en el Zonal Nacional de Fútbol de esta categoría, con sede en Cartagena.

“Les presento muchachos a alguien que hizo parte de la historia del único título nacional infantil, alguien que vivió el proceso que hoy ustedes están viviendo. No hay nada más satisfactorio que saludar a un jugador y recibir ese cariño de esa persona a la que uno le puso un grano de arena para que triunfara como deportista y ser humano”, recalcó Montes.

Pier tomó la palabra y le dijo a los muchachos: “ustedes son unas privilegiados, aquí hay muchos jugadores, pero ustedes son los que han sido elegidos, deben aprovechar las oportunidades y no rendirse, ir detrás de sus sueños, así como están ustedes me inicié yo, representar a Bolívar es algo muy lindo, nunca me olvido de ese título, quedé marcado para siempre”, comentó Grazziani, de 28 años y portero del Alianza Petrolera en el fútbol de la Primera División .