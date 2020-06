El día que Elías Del Valle llevó el patinaje a los barrios de Cartagena

Llevó al patinaje a los barrios y esto ayudó a la revolución de este deporte en Cartagena a finales de las década 90. Ahí empezó todo.

Luego de tener una carrera aceptable como patinador (su mejor participación fue un sexto lugar en campeonato nacional en Buga), la pasión que Elías Del Valle sentía por este deporte lo llevó a meterse de lleno desde otros frentes. Es así como este cartagenero no solo comenzó a entrenar patinadores sino que ayudó en la creación de escuelas y, además, llevó el patinaje a los barrios en Cartagena.

Nació en la cuarta etapa del barrio Blas de Lezo, una cuadra antes de llegar al Plan 400, cerca al kiosko el York. Ahí, Elías comenzó a escribir la historia en este deporte, el más ganador que ha tenido Bolívar en toda su historia.

“Enrique ‘Kike’ Valdés me enseñó el camino en el patinaje. También Lucho Novoa, Carolfo Puello, Zulay Guerrero, Sabina Lora iniciaron conmigo en este deporte. Me daba mucha rabia porque en aquel entonces, cuando yo patinaba, había mucho conformismo en los patinadores de Bolívar y yo tenía claro que si uno entrenaba era para ser el mejor y ganar”, asegura Del Valle.

Entonces, ya retirado del patinaje como deportista (tenía apenas 18 años), Elías inició como entrenador y les inculcó a sus patinadores que: “Se trabaja en busca de un resultado, de la medalla de oro, siempre les dije que estaban las condiciones dadas en nuestra genética y biotipo para ser los mejores. Había que aumentarles autoestima para ser grandes y así fue”.

La disciplina ha sido clave en su vida. “Yo fui demasiado disciplinado, tanto que siendo deportista me iba a entrenar estando enfermo, yo era muy fuerte en las pruebas de velocidad y de fondo en los campeonatos departamentales. Me venía trotando del Parque Centenario a mi casa en Blas de Lezo. Siempre he creído que en el trabajo está la clave del éxito”.