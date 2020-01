“El deporte es la mejor salida”: Jerónimo Acosta

Sx

La decisión no era fácil, pues el fútbol era su principal motivación, pero precisamente ese mismo fútbol le abría otra puerta. En 2013, representando a Comfenalco en los Juegos Supérate, Jerónimo logró quedar campeón nacional junto a sus compañeros y como incentivo de parte de Coldeportes recibió una beca universitaria de hasta 40 millones de pesos.

A los 16 años cuando Jerónimo Juninho Acosta Godoy atravesaba por el mejor momento deportivo de su carrera pasó algo que no se esperaba. Entonces le tocó decidir entre el fútbol y los estudios.

Una situación difícil

“Mis papás pasaron mucho trabajo para darme las cosas básicas, siempre me inculcaron no ir a practicar solo por hacerlo sino esforzarme al máximo para llegar a hacer alguien en la vida. Pude seguir peleando la opción de encontrar una oportunidad en un equipo profesional, pero no podía hacerme el ciego, pues al frente mío estaban 40 millones de pesos para estudiar la carrera que yo quisiera en cualquier ciudad del país”, afirma.