Boca Juniors continúa sufriendo en la zona ofensiva, donde sus actuales delanteros no son efectivos al momento del gol y por esa razón, en varios partidos le ha pasado factura.

Al término de la Copa América de Brasil 2021, los atacantes colombianos Roger Martínez y Miguel Ángel Borja estuvieron en el radar del conjunto argentino, pero nunca se concretó alguno de esos casos. El uruguayo Edinson Cavani también estuvo en el radar del club argentino pero terminó renovando con el Manchester United.

Se conoció durante el mercado de fichajes de verano que la debilidad de Juan Román Riquelme era el cartagenero Roger Martínez. Cuando se barajaban los nombres de Borja y Roger, el cartagenero era el favorito para el actual vicepresidente e ídolo máximo del club argentino.

En ese momento, en un diálogo con la prensa argentina, se le preguntó porque no había firmado al delantero del América de México y de la Selección Colombia, a lo que respondió, “Nos dejaron en el club con deuda, no pudimos traer a Roger Martínez porque no nos dejaron plata, quieren escuchar todo eso, se los digo, ahí tienen”.