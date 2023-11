El Chapulín Cardetti no tuvo astucia y renunció como técnico del Real

Martín El Champulín Cardetti, quien vino a salvar el barco de Real Cartagena, no tuvo astucia y terminó abandonando el barco a falta de dos fechas en los cuadrangulares semifinales del Torneo de la Primera B.

Tras la derrota 3-0 ante Fortaleza, de visitante, en donde el Real pareció un kinder, con jugadas de un equipo de iniciación y un autogolazo de locos videos, Cardetti no aguantó más y en rueda de prensa anunció que ya no será más el técnico del auriverde. Real Cartagena, un equipo de ‘colegio’, eliminado de manera vergonzosa

“Yo hablé con el presidente, presenté la renuncia, a partir de mañana no soy el técnico. Vinimos por un objetivo, no se logró, esto es fútbol, no siempre se logran los objetivos”, dijo Cardetti, quien se fue de Cartagena por la puerta de atrás, con un equipo que no jugaba a nada e hizo unos desastrozos cuadrangulares.

Cardetti no logró fortalecer las líneas defensivas de Real y de no ser por Santiago Gómez, quien aportó muchos goles, al equipo no siquiera le hubiera alcanzado para clasificarse entre los ocho.