El cartagenero que escalará la montaña más alta de América

Necesita apoyo

De conseguir ambas metas, Mongua se convertiría en el cuarto colombiano en escalar el Aconcagua y el tercero en subir el Monte Everest.

Sin embargo, Eduardo está preocupado porque los recursos económicos que tiene no le alcanzan. “Tengo una empresa alemana apoyándome, pero no reúne para todos los gastos. Iderbol me venía respaldando en la preparación, pero a la fecha no ha confirmado apoyo para la cita más importante del año. Si alguna persona u empresa quiere apoyarme en mi sueño me pueden llamar al número celular 3017274959 ”.

Eduardo, quien continúa con su preparación física en un gimnasio de Cartagena, espera conseguir el respaldo que le falta para seguir en busca de sus sueños.