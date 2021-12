Más peleas

En otros combates: Andrés García vs. Alexander Ochoa, Alan Valeta vs. Juan Martínez (147 libras, a 4 round), José Muñoz vs. Jaison Aragón (140 libras, 4 round), Orlando Pérez vs. Edinson Álvarez (135 libras, 4 asaltos).

Las peleas aficionadas, que enfrentará a peleadores de Bolívar ante Atlántico, son: En 54 kilogramos, Léider Galvis (Atlántico) vs. Dago Valdez (Bolívar); en 57 kg: Diego Rangel (Atlántico) vs. José Astudillo (Bolívar); 54 kg: Erick Gómez (Atlántico) vs. Ricardo Marriaga (Bolívar); en 57 kg: Samuel Peña (Atlántico) vs. Carlos Mendoza (Bolívar); en 63 kg: Leonard Bermúdez (Atlántico) vs. José Martínez (Bolívar); y en 67 kg: Jagel Navarro (Atlántico) vs. Delkis Miranda (Bolívar).