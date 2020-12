Dayan Díaz siempre ha disfrutado el béisbol a plenitud. A sus 31 años, este cartagenero recordó cómo fue el paso por el béisbol aficionado y cómo fue escalando hasta llegar a las Grandes Ligas, una instancia que tendrá grabada en su mente y corazón por siempre.

“Recuerdo como si fuera ayer cuando estaba bien pequeñito cómo lloraba para que mis padres me llevaran a los estadios. Tengo una herida en la frente porque mi padre jugaba y yo me metí al estadio y el compañero de él que estaba en el círculo de espera me golpeó con un bate y me tomaron varios puntos”, asegura Díaz, quien pone a volar su mente y repasa lo que fue su pasado en el béisbol aficionado.

“Lo otro que recuerdo mucho es una vez que venía de la clínica donde el ortopeda porque estaba enyesado y cuando pasaba por el estadio Mono Judas me bajé y cuando llegué jugaba Comfenalco, me metí al baño conseguí una segueta, yo yo mismo me quite el yeso y entré a jugar y quedamos campeones”, dice Dayan, a quien desde niño le dicen La Máquina.

Poco a poco fue construyendo su sueño de ser beisbolista para así llegar a las Grandes Ligas, algo que consiguió con mucho sacrificio. “El béisbol siempre me ha hecho feliz”, asegura.

Su capacidad para lanzar y esas grandes habilidades en el montículo las fue perfeccionando con el paso de los años.

¿Cuál fue el entrenador que más influyó en su carrera?

- La verdad estoy muy agradecido con todo el staff de Comfenalco, cada uno puso su grano de arena en mi formación como pelotero.

¿Siempre quiso ser lanzador?, ¿no jugó otras posiciones?

- La verdad jugué todas las posiciones, inclusive me iban a firmar como catcher y a la final firmé en el béisbol organizado como lanzador.

¿Equipos en donde actuó a nivel aficionado?

- Comfenalco y El Guajiro.

¿Cuántas selecciones y títulos con Bolívar?

- Preinfantil, infantil, junior, juvenil y mayores. Fueron muchos títulos.

¿Qué recuerda de su primera firma con el béisbol organizado, con quién firmó y quiénes ayudaron para que esto se diera?

- Fue un momento de mucha alegría, emociones y llanto por cumplir un escalón más en mi vida. Firmé con Astros y lo hice por méritos, nadie me ayudó. Eso fue en 2005.