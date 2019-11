El Béisbol del Atlántico no iría a los Juegos Nacionales

La Selección Colombia de Béisbol no estaría en los Juegos Nacionales Bolívar 2019, porque no han recibido el apoyo económico por parte de Indeportes ni de la Gobernación del Departamento.

Así lo manifestó el mánager del seleccionado atlanticense, Manuel Dimas Godoy, al programa Pelota Caliente, que dirige el colega Orlando Palma Vizcaíno.

“Desafortunadamente no hemos tenido el apoyo de ellos (Gobernación e Indeportes Atlántico). Estamos trabajando con las uñas. En estos dos meses y medio ha sido duro y todo con esfuerzo propio. La Liga no tiene respaldo de la Gobernación. Si el Distrito nos quiere colaborar estamos a sus ordenes, porque la verdad es que lo necesitamos ese apoyo, ya que estamos a diez días de la competencia. Pero vuelvo y repito esto ha sido más que todo con las uñas, esfuerzo propio, a la Liga no le han dado los recursos para que trabajemos de una mejor manera”, dijo Godoy al programa radial.

Agregó que “gracias a Dios he tenido la ayuda de muchos amigos que me han facilitado para los implementos, para los refrigerios, el transporte de los jugadores y con eso nos hemos bandeado en estos dos meses y medio, pero nunca hemos dejando de entrenar. Siempre hemos estado ahí. Los peloteros han tenido sus implementos, han tenido su refrigerio y a uno que otro le hemos dado para el transporte, porque hay jugadores que de verdad no tienen para transportarse y son cinco días a la semana, por dos meses y medio y si uno le tira número y ve que es un rubro importante”.

Sobre la solución que le han planteado el piloto de la novena de Atlántico manifiesta que “en Indeportes me dicen que hay que esperar, que ya ellos pasaron un presupuesto, que Indeportes está pasando por una crisis económica, que no tiene dinero, que la Gobernación lo va a dar, pero ya faltan diez días y todavía nada”.

Se espera que la decisión que han tomado de no asistir a los Juegos Nacionales por parte de la Liga de Béisbol y el mánager Manuel Godoy, tanto Indeportes como la Gobernación del Atlántico se pronuncien al respecto. Pero lo cierto es que hasta este miércoles por la noche, Atlántico no asistiría a las Justas Deportivas Nacionales, que se inician en Bolívar a partir del 15 de noviembre.